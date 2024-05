Una volta ogni quattro-cinque anni arriva il momento in cui molti di noi accarezzano l'idea di sostituire il televisore di casa. Questo avviene solitamente verso fine primavera, inizio estate, spesso sollecitati dalle promozioni e dai cashback offerti dagli store online e dalle catene di elettronica di consumo in vista di importanti eventi sportivi. Il 2024 è uno di questi: l'arrivo degli Europei di Calcio, le Olimpiadi di Parigi e una densa attività di altre discipline sportive come tennis e atletica ci portano a valutare l'eventuale upgrade del nostro televisore.

C'è da dire che la scelta della tv non è mai stata così complicata. Se infatti un tempo i parametri si limitavano alla grandezza (in pollici), alla marca, alla qualità dell'audio e a pochi altri elementi, oggi è tutto molto più complesso e pieno di sigle spesso incomprensibili che hanno a che fare con le nuove tecnologie degli schermi. Se da una parte la sezione Smart tv è pressoché simile su tutti i modelli, oggi sono la risoluzione e il pannello a fare la differenza. Oggi per un televisore di un certo livello la risoluzione 4K – o Ultra-HD come è talvolta conosciuta – è lo standard corrente, specialmente se si vuole scegliere un televisore sopra i 40 pollici. 4K si riferisce alla risoluzione del televisore, ovvero quanti pixel ha, precisamente 3840x2160, cioè quattro volte il numero di pixel offerto dai televisori Full HD.

Risoluzione più elevata significa immagine più dettagliata. Tuttavia, sebbene siano aumentati gli eventi trasmessi in 4K, non tutto ciò che si guarda in tv è disponibile in questo formato, quindi i televisori 4K lavorano sull'upscaling dei video HD in Ultra HD grazie a processori e algoritmi avanzati che riempiono i pixel mancanti in un modo davvero convincente. La nuova frontiera è l'8K che quadruplica nuovamente la risoluzione a 7680×4320. I migliori televisori 8K sono molto costosi e vale la pena prenderli in considerazione solo se si ha intenzione di acquistare un televisore davvero grande, altrimenti non si riesce a distinguere i pixel extra.

Come orientarsi

La grande differenza sta in tutte le sigle che descrivono l'illuminazione del display: OLED, QD-OLED, QLED, Mini LED e Micro LED. Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Nell'illuminazione sui televisori OLED (diodo organico a emissione di luce) i pixel sono composti di materia organica e si autoilluminano con impulsi elettrici: questa tecnica produce un nero assoluto per ciascun pixel, colori bellissimi, un contrasto elevato, e consente inoltre agli schermi di essere estremamente sottili e flessibili. LG Display è il principale fornitore di schermi OLED 4K per i vari marchi di tv, questo significa che tutti i produttori utilizzano gli stessi pannelli, ma i processori di immagine e l'implementazione variano, quindi ci possono essere differenze tra i vari marchi.

Dal 2022 anche Samsung ha iniziato una produzione interna di tv Oled con tecnologia QD-Oled: si tratta di materiale organico che genera una luce blu e ha un successivo strato di quantum dot (particelle molto piccole con l’incredibile capacità di emettere un’intensa fluorescenza) che per rifrazione crea altra luce. In generale gli OLED offrono il nero assoluto (e questo si nota soprattutto in una stanza buia), massima luminosità e un ampio angolo di visione. Per contro gli strati di materiale all'interno degli OLED possono essere danneggiati dal surriscaldamento (burn-in) quando i pixel del display vengono spinti per mantenere livelli di luminosità costantemente elevati per periodi prolungati. Ci sono quindi algoritmi interni che limitano i livelli di luminosità. QLED (Quantum Dot Led, schermo a punti quantici) è invece il nome commerciale usato da Samsung per descrivere i suoi tv Led e Mini-Led: sono quindi normali Lcd retroilluminati da Led o Mini-Led che generano luce, con l'aggiunta di particelle di punti quantici (quantum dot) che se colpite dalla luce producono colori più puri e saturi.

Le distinzioni

Infine, i Mini LED e i Micro LED sebbene abbiano nomi simili, sono molto differenti. I primi sono una tecnologia LCD con retroilluminazione a LED ma molto più piccoli rispetto ai pannelli LCD, e questo attenua in modo significativo l’effetto alone che caratterizza le zone ad alto contrasto. I Micro LED invece hanno caratteristiche ibride tra i pannelli LCD e i pannelli OLED.

Un display Micro LED è costituito da un insieme di tanti pannelli di dimensioni molto ridotte che non hanno quindi bisogno di retroilluminazione e non hanno sostanze organiche all’interno del diodo e quindi nessun rischio “burn in”. Nero assoluto, elevato contrasto, grande angolo di visione, permettono di avere un’eccellente durabilità nel corso del tempo con consumi ridotti. L'unico rallentamento per la diffusione è il costo: si tratta di una tech ancora molto costosa e per una sua completa diffusione potrebbero essere necessari diversi anni.

5 trend: lo spettacolo a tutto schermo

Luminosità e nero profondo: surround coinvolgente

Tra i modelli più interessanti come rapporto qualità-prezzo, questo tv LG ha pannello OLED che garantisce ottima qualità dell'immagine. Il processore α9 Gen 5 con AI in sinergia con il sistema Dynamic Tone Mapping Pro elabora i colori su ben 5.000 zone all'interno del fotogramma. Sei modelli da 42 a 83 pollici. Audio Surround coinvolgente.

LG OLED C2

Interessante qualità-costo

Prezzo: da 999 euro (42 pollici)

www.lg.com

Ha la stessa liquid retina dei Macbook Pro di Apple

Per la nuova tv alto di gamma Sony porta importanti evoluzioni al suo pannello Mini Led usando la stessa Liquid Retina XDR che Apple ha presentato nella linea di MacBook Pro: alta luminosità anche in luoghi con molte finestre. Audio ottimizzato senza bisogno di una soundbar, ideale per giochi PS5 e smart tv gestita da Google TV.

SONY BRAVIA 9

Non c’è bisogno di soundbar

Prezzo: 3.999 euro (75 pollici)

www.sony.it

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ottimo per i gamers

Philips è l'unico marchio che continua a realizzare modelli con i LED sul retro che reagiscono a ciò che accade sullo schermo animando la parete con un caleidoscopio di colori. Il processore P5 AI ottimizza l'immagine per una visione ultra nitida e fluida. Smart tv con Google TV. Frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ottimo per i gamers.

PHILIPS OLED818 AMBILIGHT TV

I LED sono sul retro

Prezzo: 2.599 euro (65 pollici)

www.philips.it

Le misure contano: la diagonale è di 98 pollici

Il modello 98C80 di TCL è un tv 4K HDR, con diagonale appunto da 98 pollici, retroilluminazione miniLED a 1.344 zone di controllo e pannello VA con tecnologia Quantum Dot, con refresh rate nativo a 144Hz. Sistema Operativo Google TV e quello audio ONKYO 2.1 con 40w di potenza con subwoofer integrato.

TCL 98C80

Ha 1.344 zone di controllo

Prezzo: 2.990 euro (98 pollici)

www.tcl.com

Esperienza Dolby Atmos di livello superiore

Per quanto riguarda il modello 8K, questo TV Samsung con pannello QLED a Mini LED ha profilo ultra sottile ed elegante. Il livello di nero è di qualità OLED e ha prestazioni HDR fenomenali. Ha 4 porte HDMI 1.2. Contenuti 8K ce ne sono pochi però ha un ottimo AI Upscaling. Esperienza audio Dolby Atmos di livello superiore.

SAMSUNG QLED 700C 8K

Profilo ultra sottile

Prezzo: 1.159 euro (55 pollici)

www.samsung.com