Trieste, si accende qui il superhub della tecnologia firmata Bat

Un investimento da 500 milioni di euro nei prossimi 5 anni e 2.700 posti di lavoro. Con questi numeri Trieste attrae la Bat, pronta ad aprire un centro di innovazione e sostenibilità di livello mondiale, “A Better Tomorrow Innovation Hub”. E non è un caso che Trieste, Città Europea della Scienza 2020, sia stata scelta come sede dell’impianto: è la città con il più alto numero di ricercatori in Europa e ospita 30 centri attivi. Bat, azienda...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati