I bisonti della strada saranno elettrici, partita la corsa di case storiche e start up

L'auto elettrica continua ad accelerare. I bisonti della strada sono pronti a rispondere. Ormai gli enormi vantaggi dell’alimentazione ad induzione dilagano come un fiume in piena, travolgono ogni settore della mobilità. Anche quella del trasporto pesante. Questo comparto strategico non è proprio facile da imbrigliare. I camion sono indispensabili per trasportare le merci e, con un Pil mondiale che dovrà necessariamente tornare a crescere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati