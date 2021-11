Contro il digital divide, maratona di inclusione. Gubitosi, ad di Tim: «Nessuno deve rimanere indietro»

Non è un problema del passato il digital divide. L’età, il livello di istruzione e l’inserimento nella vita attiva sono fattori decisivi per qualificare e quantificare la connessione degli italiani alla Rete, che resta una delle modalità essenziali di inclusione sociale. Il rischio è una diversa forma di povertà e di marginalità. Oltre alle istituzioni un ruolo essenziale in questo compito di promozione sociale è riservato alle imprese. E...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati