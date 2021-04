E' tempo di dieta: piatti e stoviglie hi-tech ti aiutano a perdere peso

Poche tentazioni ammaliano la mente come il cibo. Ma se mangiare è una delle attività predilette dell’essere umano, farlo senza controllo significa rischiare brutte conseguenze. Concetto che vale doppio nel corso di una emergenza sanitaria che ha chiuso i lucchetti di palestre e centri sportivi, costringendo ad allenarsi in casa o nei suoi paraggi per cercare di mantenere la forma e accontentare la coscienza. Premesso che il movimento e una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati