«That’s one small step for man, one giant leap for mankind».

Un piccolo passo che nel 1969 ha portato l’uomo all’esplorazione della Luna e che ora punta alla conquista di Marte. La celebre frase di Neil Armstrong, il primo astronauta a mettere i piedi sul suolo lunare, indica chiaramente che un semplice passo (step) è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati