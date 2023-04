Lampade che coniugano design e tecnologia, ricercate nelle forme e all’avanguardia nelle soluzioni, un mix di creatività ed efficienza. Gioco e natura ispirano gli elementi d’arredo che stimolano l’anima Ecco 5 trend per la nuova illuminazione da Euroluce 2023

Aira - Horm

Con Aira, Horm porta la natura in casa. La lampada disegnata da Marcantonio propone una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente, affidandosi a un’immagine carica di valori simbolici: il ramo di un albero. Un elemento simbolo della vita e della conoscenza pensato qui dal designer come stimolo per l’anima. La lampada Aira si compone di una struttura in ottone verniciato oro satinato e una base in marmo bianco di Carrara o nero Marquina.

www.horm.it

Mag System – Halo Edition

Mag System è un sistema di illuminazione magnetico a batteria, privo di cavi, ideato da Mandalaki. Grazie ai suoi accessori smart, Mag System può trasformarsi a seconda delle necessità. Il sistema è disponibile in 3 versioni – Mag, Mag Table e Mag Floor. La sua luce è programmabile su 4 livelli di intensità: 30, 100, 250 e 550 lumen. La batteria può avere tra 8 e 100 ore di autonomia.

www.haloedition.com

Balina

Platek Balina, progetto di Platek firmato da Sara Moroni, è una collezione di lampade outdoor ispirata alle biglie della nostra infanzia. Eterea e discreta, Balina, da spenta, si mimetizza con il contesto, mentre la sera si vede il pistillo illuminato. Balina può diventare un elemento architettonico all’interno di un progetto verde oppure essere fissata su un arco per illuminare siepi e cespugli fioriti.

www.platek.eu

Pic-a-stic - Ingo Maurer

Il progetto di Ingo Maurer è ispirato al gioco dello Shanghai. La lampada a sospensione si compone di bastoncini in legno – oltre 50 nel kit di montaggio – che si possono disporre trasversalmente o parallelamente intorno al corpo luminoso centrale, sostenuti da un anello elastico in gomma nera. Sono sufficienti pochi e semplici passaggi per creare un oggetto di design ogni volta diverso.

www.ingo-maurer.com

Libera - iGuzzini

Disegnata da Artec Studio, Libera integra tre elementi compositivi – bacchetta, giunto e base - in un insieme organico capace di vivere individualmente, oppure attraverso la costruzione di geometrie decorative flessibili e scenografiche. Libera integra un’ottica professionale miniaturizzata, Optidiamond, oltre a sensori intelligenti per essere facilmente gestita con un device Bluetooth.

www.iguzzini.com