La sfida delle città: rigenerare gli spazi dismessi. E Roma scommette sul distretto "Guido Reni"

Un’opera di rammendo tra il passato e il futuro delle città. E cioè la rinascita di quei “vuoti” che l’archistar Renzo Piano ha definito «buchi neri». Spazi compromessi dai tempi che sono cambiati come aree industriali in disuso, ex scambi ferroviari o caserme dismesse. «Il destino delle città è rinforzarle» ha spiegato più volte lo stesso Piano. Farle crescere all’interno e costruire anche sul costruito. In altri termini rigenerarle dando...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati