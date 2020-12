Natale, 5 regali trend per rendere smart il lavoro a casa

Purificatori per un ambiente più sano, lampadine per illuminare le video-chat e “biscotti” che tengono caldo il tè: ecco le idee da catturare anche sull’e-commerce

La conferenza online senza più ombre con Zumy

Zumy è una luce led portatile con 4 livelli di luminosità differenti, studiati per far risaltare la nitidezza dei soggetti inquadrati durante la videoconferenza. Grazie alla clip in dotazione si fissa al pc. Prima di accenderla va fissata sul computer e alimentarla via usb. Pesa 115 gr. Prezzo: 40 euro

Zumy rimuove le ombre e fa apparire al meglio in video www.indiegogo.com

Un braccio di alluminio per “muovere” il computer

l supporto per pc Nulaxy in lega di alluminio è compatibile con tutti i modelli di laptop dai 10 ai 15.6 pollici. Altezza e angolazione totalmente regolabile. Cuscinetti in silicone antiscivolo e gomma per mantenere il laptop stabile e prevenire graffi e scivolamento. Buona ventilazione. Prezzo: 43,90 euro

Supporti adattabili a vari modelli di computer www.nulaxy.com

La camera autofocus non fa ballare l’immagine

Logitech StreamCam, webcam di qualità che si connette tramite usb-C. Nonostante le dimensioni compatte (66x58x48mm) e il design minimal, ha una risoluzione full hd a 1080p a 60 fps, audio integrato, autofocus, riconoscimento facciale e stabilizzazione dell’immagine. Prezzo: 159 euro

Videocamera ideale per trasmettere sulle piattaforme di streaming www.logitech.com

Lo scalda tazza Usb per coccolarsi al lavoro

Divertente e pratico, lo scalda tazza USB Cookie è perfetto per tenere in caldo le bevande. Ideale per tazze o bicchieri con fondo piatto, è compatibile con tutte le porte USB (PC e Mac). Da tenere in ufficio, a scuola e a casa, gli scalda tazza USB di Legami sono un’idea originale per il Natale. Prezzo: 9,95 euro

Dal panda al gattino tanti modelli di scalda tazza www.legami.com

Niente batteri e cattivi odori in casa finalmente si respira

Flow A3 di Electrolux è un purificatore dell’aria che elimina fino al 99,99% di batteri nocivi dall’ambiente domestico. Dotato di un filtro multistrato in grado di catturare le polveri più sottili, i pollini, gli allergeni e altri irritanti, intrappola anche gli odori sgradevoli. Prezzo: 199,99 euro

Un apparecchio compatto ideale per piccoli ambienti www.electrolux.it

