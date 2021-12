Una moto elettrica alla velocità della luce: Robert White lancia un bolide da 400 km/h con soli 100 kw

Due ruote, un manubrio, una sella ed un motore. Fino a quando è stato solo a pistoni, nessuno ha messo in discussione la forma delle motociclette, ma l’elettrificazione sta arrivando anche tra le gambe dei centauri dove, al posto di serbatoio e cilindri, il futuro sarà fatto di elettroni. Un bel rompicapo tecnologico ed anche estetico che ingegneri e designer devono risolvere. Come dimensionare e piazzare un componente pesante come la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati