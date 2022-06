MoltoFuturo Caranci (Telespazio): «Starlink di Elon Musk uno spot per le connessioni satellitari»

"Il destino della Terra è in orbita: il boom delle costellazioni di satelliti, l’Italia è in prima fila". È questo il titolo del webinar di oggi, 16 giugno, delle testate del gruppo Caltagirone Editore (Messaggero, Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia). In pochi anni si passerà dagli attuali 5mila satelliti in orbita attorno alla Terra ad almeno 50mila perché non c’è settore dell’attività umana, a cominciare dalle vitali comunicazioni, che possa funzionare e progredire senza l’uso dei satelliti. Il comparto dei satelliti rappresenta il 73% della New Space Economy che al momento vale 400 miliardi che saranno 4.000 nel 2030. L’Italia è nel ristretto club delle nazioni in grado di progettare e costruire sia i lanciatori di satelliti (i razzi) sia i satelliti. E ancora: lo spazio come terreno di battaglia delle grandi potenze, chi controlla lo spazio oggi ha maggiori possibilità di prevalere sul nemico; la conquista degli altri pianeti, perché è importante puntare in alto.

Intervengono: Paolo Nespoli, astronauta con tre missioni in orbita; Giulio Ranzo, Amministratore Delegato Avio; Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio; Walter Cugno, VP Esplorazione e Scienza Thales Alenia Space e responsabile sito Torino; Giovanni Fuggetta, SVP Spazio della Divisione Elettronica di Leonardo; Giancarlo Varacalli, responsabile Unità Telecomunicazioni e Navigazione ASI; Silvia Natalucci, responsabile Unità Sviluppo Micro e Nanosatelliti ASI; Federico Nati, astrofisico presso l’Università di Milano-Bicocca e scrittore; Paolo Nasetti, responsabile Air Traffic Management System Evolution Enav. Moderano l'incontro il vicedirettore del Messaggero, Alvaro Moretti, e i giornalisti Andrea Andrei e Paolo Ricci Bitti.

Il cuore e il cervello degli uomini dietro gli “occhi” dei satelliti. Ospite Paolo Nespoli

«Lo spazio unisce tutti, si lavora tutti per gli obiettivi comuni che sono sopra tutti. Lo spazio è passato da un punto da conquistare per vedere quanto bravi si fosse a un utilizzo: ora si utilizza e ci lavorano oltre ai governi anche i privati che lo vedono come un posto per fare business».

Dagli attuali 5mila satelliti operativi si passerà in pochi anni a 50mila affollando come non mai l'orbita bassa terrestre, che è anche quella della stazione spaziale internazionale, della stazione cinese e di future stazioni anche private: per lei che c'è stato così a lungo, lo spazio resta infinito oppure c'è il rischio di ingorghi e di collisioni?

«Lo spazio è grande e i satelliti sono piccoli, non lo vedo un problema. Sono tantissimi, è vero, ma la massa di questi satelliti rispetto allo spazio disponibile è basso. Bisogna disciplinarli: ora cosa si fa? Si abbandonano dove sono, è come lasciare l'immondizia per strada o buttare dalla finestra delle cose che non servono più. Se tutti cominciano a fare così, la cosa non funziona».

Lei ama definirsi, quando è in missione sull'Iss, un “meccanico” in orbita perché a voi astronauti è chiesto di occuparsi di un po' di tutto durante la manutenzione della stazione e l'esecuzione di centinaia di esperimenti scientifici, ma qual è il ruolo dell'uomo che per le proprie attività, comprese purtroppo quelle belliche, si affida sempre di più ai satelliti e alle comunicazioni satellitari?

«Siamo su un granello di sabbia, dobbiamo continuare l'esplorazione. Non la possono fare i privati, che hanno bisogno di un ritorno economico che non sarebbe immediato. Come governi dovremmo investire. Da un lato, dovremmo avere un laboratorio dove non si sente la forza di gravità e dall'altra continuare con l'esplorazione».

Avremo bisogno di grandi officine nello spazio che possano servire anche per un problema di rifiuti spaziali da riconvertire?

«Ora senza satelliti non possiamo fare tutto ciò che possiamo fare e le applicazioni dei satelliti si trovano giorno per giorno. Perché il satellite è una macchina e noi esseri umani usiamo le macchine per fare le cose che non vogliamo fare. Lo spazio è un punto di sviluppo nel futuro e le cose che si possono fare sono tantissime».

L'Italia è stata la terza nazione dopo gli Stati Uniti e l'allora Urss a inviare un satellite in orbita (il San Marco, nel 1962): da allora ha sempre mantenuto un posto importante nel club delle nazioni “spaziali”, ora ritiene in pericolo questa presenza significativa anche perché sempre più stati, nonché aziende private, sono in grado di costruire razzi lanciatori di satelliti e i satelliti stessi?

«In Italia riusciamo a fare cose impossibili per tutti ma c'è un dislivello con una serie di cose semplici su cui abbiamo difficoltà. Dovremo lavorare in questo settore e usare le nostre capacità per andare avanti. Dobbiamo dare alle industrie le possibilità di esprimersi, non possiamo sederci sugli allori perché siamo stati i numeri 3 ad andare nello spazio. È come aver vinto un oro alle Olimpiadi: resta per quel giorno ma puoi rivincerlo solo se ti alleni».

Ha raggiunto la sua felicità di uomo come astronauta?

«Ora che ho una certa età e sono alla fine della mia carriera riconosco di esser stato fortunato. Da piccolo volevo fare l'astronauta, influenzato da americani e sovietici. Prima era una moda, ora i ragazzi dicono che vogliono fare lo chef perché va di moda».

L’accesso autonomo e sicuro allo spazio: i lanciatori. Ospite Giulio Ranzo, Amministratore Delegato Avio

Nel progetto Vega (vettore europeo di generazione avanzata) è determinante il ruolo dell'ingegnere, scienziato e militare Luigi Broglio, scomparso nel 2001, fondatore della Scuola di Ingegneria aerospaziale dell'università La Sapienza di Roma nonché capo del progetto che nel 1964 portò in orbita il primo satellite italiano, il San Marco: un italiano forse non abbastanza ricordato in Italia. La sua lungimiranza e la sua intraprendenza sono ancora attuali nel mondo dell'aerospazio italiano, in particolare all'Avio?

«Come diceva Nepoli, Broglio ha dimostrato che l'Italia ha sempre avuto l'obiettivo di andare nello spazio, dandosi degli obiettivi incredibili per l'epoca. Nella mia azienda abbiamo accolto una sfida molto importante, realizzando questo razzo da zero, da un foglio bianco. Eravamo incoscienti per un progetto di questo tipo così come riuscì Broglio: rappresenta un esempio e poiché la storia dell'Italia è gloriosa, questi episodi storici rappresentano uno stimolo per scrivere il futuro dei prossimi decenni».

Con i lanciatori Vega, Avio garantisce un accesso autonomo all'Europa e all'Italia allo spazio: che cosa significa cercare di mantenere la leadership in un settore, quello dei lanciatori di satelliti medio-piccoli, sempre più affollato da grandi potenze e anche da grandi compagnie private?

«Vediamo intanto cosa occorre per mantenere questa leadership, ossia portare tecnologie più performanti e meno costose. Se riusciremo in questo obiettivo ambizioso, manterremmo un ruolo all'interno di un settore che è globale per natura e tra l'altro molto squilibrato. Ci sono 90 Paesi che lavorano satelliti e solo 7 che sono in grado di lanciarli nello spazio, tra cui noi. Serve continuità sulle linee strategiche anche a livello di connessioni tra privato e pubblico».

Avio svilupperà prima o poi un modello di lanciatore che preveda il recupero degli stadi? E perché Vega è definito lo scuolabus dei satelliti?

«Penso di sì. Non è una novità, è una cosa sperimentata già negli anni '90 ma poi è stata recuperata con Space X. Stiamo lavorando a una tecnologia propulsiva che utilizza il metano, la stessa di Space X. Per gli stadi è una tecnologia pulita, non rilascia scorie ed è più semplice da riutilizzare. Abbiamo portato 50 satelliti nello spazio e li abbiamo scaricati in stazioni di sosta diverse, collocando alcuni di loro su un piano orbitale e altri su un piano orbitale diverso: come fa uno scuolabus quando lascia diversi bambini nel percorso».

Cosa serve per lavorare con Avio?

«Le competenze, la determinazione perché gli obiettivi sono sfidanti e mai fatti primi. Il terzo ingrediente è la passione: senza quella è impossibile fare questo mestiere. I giovani sono attratti perché questo è il loro sogno da bambini e nel futuro ne avranno le possibilità».

Come imprenditore italiano che ha lottato con successo per mantenere e sviluppare il lanciatore Vega in Italia, invidia ai concorrenti - mettiamo francesi e tedeschi - la stabilità delle politiche governative nel settore aerospaziale che richiede tempi basati sulle decine d'anni?

«La Francia ha avuto una grande continuità negli ultimi anni. Ma l'Italia ha alzato la testa mettendo grande attenzione al settore spazio. In Pnrr ha destinato molti fondi allo spazio e questi si sovrappongono agli investimenti già pesanti che venivano fatti. L'Italia ha la possibilità di stare al livello della Francia ma dobbiamo migliorare come continuità nel tempo».

Alessandro Caranci, Responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio

Con la pandemia abbiamo visto quanto sia importante avere connessione anche in luoghi remoti del Paese e quanto il digital divide sia un problema non solo tecnico, ma sociale. Un aiuto può quindi venire dallo spazio, grazie alle connessioni satellitari. In Italia abbiamo un'eccellenza, come il Centro Spaziale del Fucino di Telespazio. Di cosa si tratta?

«La gente vuole comunicare o lavorare quando è in nave o in aereo e i satelliti sono una possibilità per questo. Telespazio vende questi servizi a chi è in digital divide. Un servizio di trasmissione satellitare deve incontrare la Terra e lo fa al teleporto, come il Fucino che è il più grande al mondo. Nel centro, oltre alla funzione di teleporto, vengono gestite orbite di satelliti commerciali o istituzionali».

Come funzionano le connessioni internet satellitari? Che tipo di connessione offrono e in che ambiti le utilizzate prevalentemente?

«A casa avrebbe un modem collegato al computer simili a quelli utilizzati per la fibra. Questo modem sarà collegato a un'antenna esterna che vedrà il satellite, simile a quelle delle tv, che sarà in grado di trasmettere. Il satellite riceve l'informazione e la manda nel teleporto e da lì entra nel modo internet: facendo il percorso al contrario si potrà navigare. Questo processo dura qualche minisecondo. I satelliti sono geostazionari, come quelli della tv, e quelli non geostazionari per cui la latenza scende a circa 40 millisecondi di latenza».

Cosa sta facendo Telespazio per contrastare il fenomeno del digital divide?

«Non vendiamo in forma diretta, abbiamo fatto accordi con le TelCo nazionali che sono in grado di completare la loro offerta fornendo il nostro servizio».

I costi delle connessioni sono però ancora molto elevati e la potenza limitata: come risolvere questo problema? Quanto costa una connessione satellitare?

«La connessione satellitare è la meno economica, ma parliamo di costi da 20-30 euro al mese fino a 100 euro al mese per traffico illimitato. Non è una differenza molto marcata rispetto alla banda larga. Ma se il satellite rimane il servizio di larga banda più costoso per utente è quello meno costoso per la collettività. La tecnologia ha un suo ruolo in un'architettura complessiva».

In queste settimane si parla molto di Starlink, la connessione satellitare che Elon Musk ha messo a disposizione dell'Ucraina durante la guerra. Come le connessioni satellitari possono diventare un mezzo strategico in un simile scenario?

«Ci sono due concetti: il primo è che il satellite è in grado di realizzare connettività laddove non c'è. E il secondo è quello della sicurezza: connessioni satellitare e ambiente militare lavorano a braccetto. Chi si occupa di difesa e di pace non sa a priori dove andrà a operare e attraverso il satellite può ricreare la propria rete con criteri di sicurezza. L'operazione di Elon Musk è interessante e positiva ed è la dimostrazione di questi effetti: in pochi giorni ha ricreato connettività con un livello di sicurezza sufficiente per dare valore alle informazioni che vengono ricreate. È stato un buono spot per le connessioni satellitari».

Walter Cugno, vicepresidente Esplorazione e Scienza Thales Alenia Space e responsabile sito Torino

Perché l'Italia si può definire in prima fila nel mondo a proposito di progettazione e realizzazione dei satelliti?

«I principali progetti nascono dal nostro Paese e dalla nostra azienda. Una catena dal valore importante e che oggi ci vede protagonisti nell'esplorazione dello spazio: orbita bassa, ritorno sulla luna ed esplorazione di Marte. L'Italia è tra le potenze spaziali a livello mondiali».

Giovanni Fuggetta, SVP Spazio della Divisione Elettronica di Leonardo

La nostra vita quotidiana è molto influenzata dai satelliti, che ci forniscono una lunga serie di servizi a terra: tra questi, ad esempio, ci sono i servizi di navigazione. Come funzionano nello specifico?

«Leonardo nella navigazione sviluppa gli apparati atomici che ci dice le distanze tra satelliti e quindi la nostra posizione. Realizziamo l'apparato che ci permette di avere la nostra posizione sul telefonino. Sono orologi pazzeschi con tecnologia avanzata, un plasma di idrogeno e attraverso circuiti elettronici decodifichiamo il segnale direttamente dall'atomo di idrogeno ricostruendo un segnale di tempo. I nostri orologi sono estremamente precisi, l'errore è di un secondo ogni tre milioni di anni. Da questa accuratezza di aprono molte applicazioni. Il prossimo step sarà la navigazione autonoma anche a livello di aviazione con atterraggi più sicuri in caso di condizioni avverse come pioggia o nebbia».