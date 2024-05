La vita che verrà - Dove ci porta l'intelligenza artificiale

Dove ci porterà l’Intelligenza artificiale? Come cambierà il modo di lavorare, sviluppare relazioni e gestire processi operativi con clienti, colleghi e partner? Tante domande, una sola certezza: l’Intelligenza artificiale, se ben governata, offrirà grandi opportunità per creare nuovi modelli e migliorare quelli esistenti. Dalla pubblica amministrazione alla scuola e all’università, fino al complesso mondo dell’informazione e a quello suggestivo dell’intrattenimento, così l’approccio “open” muterà la nostra vita. Oltre la robotica, oltre le specifiche competenze di programmazione, oltre i nuovi esiti industriali: proviamo a parlarne anche attraverso lo “sguardo” delle giovani generazioni che si affacciano a un universo in straordinaria evoluzione. Senza paura di ciò che verrà, ma con il coraggio, la forza, la capacità di gestire il processo tecnologico-digitale in atto sotto ogni profilo, a partire da quello etico, al centro del dibattito pubblico.

Sul palco dell'aula magna del campus dell'Università Federico II a San Giovanni a Teduccio, così, si alterneranno i professori Giorgio Ventre, Fabio De Felice e Silvia Rossi mentre Mauro Calise e Massimo Adinolfi affronteranno il tema etico, sempre più al centro del dibattito pubblico. E ancora, Agostino Santoni, già vicepresidente di Confindustria per il digitale, dialogherà con Valentina Russo, startupper napoletana Co-founder di Logogramma, in un dialogo ideale tra grandi e piccole imprese.

Dalla semplificazione delle procedure burocratiche all’ottimizzazione delle risorse, passando per l’implementazione di sistemi predittivi per la pianificazione urbana e la gestione delle emergenze, il ministro Paolo Zangrillo analizzerà l’impatto dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, si soffermerà sulla relazione tra umano e intelligenza artificiale, l’ultima frontiera dell’editoria.