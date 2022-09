Molto Futuro - Visione futura: la rivoluzione di tv e cinema grazie alle nuove tecnologie

L’innovazione e le nuove tecnologie rivoluzioneranno il mondo della produzione televisiva e cinematografica? Nuove realtà dell'audiovisivo, effetti speciali, realtà virtuale, intelligenza artificiale: il mondo dell’intrattenimento sta cambiando radicalmente, specialmente tra i più giovani. Questi gli argomenti affrontati nel corso del Webinar Molto Futuro - Visione futura, primo appuntamento dell'autunno con i webinar dei quotidiani del Gruppo Caltagirone.

Il programma



9:35 Le nuove realtà dell'audiovisivo - come comunicare al pubblico di oggi

Tinny Andreatta - Vice President, Italian Language Originals Series, Netflix



9:50 Il futuro del grande schermo, fra innovazione tecnologica e riscoperta del rito del cinema

Mario Lorini - Presidente ANEC

Matteo Rovere - Co-Founder Grøenlandia



10:10 Nuove piattaforme, gaming e crossmedialità: il futuro dell'industria creativa

Manuela Cacciamani - Presidente Unione Editori e Creators Digitali - ANICA

Marco Saletta - Presidente IIDEA



10:30 Produzione e sviluppo, dalla parte delle imprese

Francesco Rutelli - Presidente ANICA

Giancarlo Leone - Presidente APA

Nicola Maccanico - AD Cinecittà



11:00 Salute, benessere e tutela dei minori: il ruolo delle nuove tecnologie

Alberto Sanna - Director of Center for Advanced Technology in Health & Wellbeing IRCCS Ospedale San Raffaele



Moderano

Alvaro Moretti - Vicedirettore de Il Messaggero

Maria Latella - Giornalista