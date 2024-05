Nel diciannovesimo secolo, all'alba del trasporto ferroviario, i treni erano il simbolo della rivoluzione industriale, ma poi strade e aerei ne hanno eroso la leadership. A partire dagli anni Novanta, lo sviluppo di Internet e in seguito quello dell’Internet of Things e dei big data, hanno dato una seconda chance al settore ferroviario, che adesso con l'Ai si sta proiettando ancora più nel futuro. Ne è convinto l'amministratore delegato del gruppo Fs, Luigi Ferraris, che però avverte: «La rivoluzione dell’intelligenza artificiale ci impone un cambio di mentalità per guidare il cambiamento e non esserne guidati. Si tratta di un processo che deve mettere al centro i dati e digitalizzare tutte le informazioni che gestiamo, con database sempre più di qualità, dal momento che l’intelligenza artificiale sta avendo importanti benefici nel campo del monitoraggio delle infrastrutture, favorendo una manutenzione sempre più precisa ed efficace».

La connettività

Il trasporto ferroviario è sempre più multimodale e di conseguenza ogni giorno diventa più stretto il rapporto fra trasporti, connettività, energia e digitalizzazione, elementi che a loro volta contribuiscono a rendere sostenibile un ecosistema complesso e dialogante. Ma per mettere in condizione l'Ai di fare la differenza è necessario avere a disposizione dati di qualità, certificati e ben organizzati. Per questo Ferrovie dello Stato, azienda leader nell’adozione e nell’integrazione di tecnologie avanzate, ha adottato una strategia olistica per la gestione dei dati, garantendone la qualità, la sicurezza e la conformità normativa in tutte le fasi del ciclo di vita e del loro trattamento. Il Gruppo guidato da Luigi Ferraris, più nel dettaglio, ha investito nella raccolta e nell’archiviazione e promosso l'uso di tecnologie all’avanguardia per garantire l'integrità e la protezione dei dati. Oggi Ferrovie dello Stato sta sviluppando nuovi sistemi di sensoristica avanzata e algoritmi di elaborazione dati per soluzioni di “Digital Twin” delle grandi opere, per il loro monitoraggio e la manutenzione predittiva, allo scopo di prevenire guasti e anomalie.

Il progetto, avviato e implementato su 83 ponti stradali a fine 2023, si pone l’obiettivo di monitorare 1.000 opere entro il 2026. Non solo manutenzione predittiva. L'Ai può essere utilizzata in campo ferroviario anche per migliorare l’efficienza operativa, riducendo ritardi e strozzature nella circolazione dei treni. E nel contempo consente di offrire servizi sempre più personalizzati ai passeggeri. Migliorare l’esperienza complessiva del viaggiatore attraverso un'offerta tagliata su misura grazie all'Ai rappresenta oggi per Fs una chiave per creare valore aggiunto e fidelizzare la clientela. E ancora. L’intelligenza artificiale emerge come una forza trainante nella logistica e nel traffico ferroviario delle merci, dove sta rapidamente rivoluzionando le modalità di gestione, monitoraggio e ottimizzazione delle operazioni.

I programmi

Dall’ottimizzazione delle rotte alla riduzione dei tempi di transito, dalla gestione dei flussi merci alla previsione della domanda, sono numerosi i benefici legati all'uso dell'Ai in questo campo. Per riuscire a cogliere le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, Ferrovie dello Stato ha fin da subito potenziato le competenze del personale aziendale, attraverso programmi di formazione e sviluppo professionale mirati. Il Gruppo punta da un lato a creare una cultura aziendale orientata ai dati, dove l’Ai è vista come opportunità di trasformazione e crescita, e dall'altro a rafforzare la sua partecipazione attiva a iniziative di ricerca e azione con le principali aziende di sistema italiane, istituzioni, organizzazioni, parchi tecnologici ed enti pubblici.

L'azienda dei trasporti ha anche avviato il Centro di competenza sull’intelligenza artificiale, composto da risorse specializzate nell’elaborazione dei dati e nella gestione di algoritmi. Infine, Fs partecipa attivamente all’Europe’s Rail Joint Undertaking, un’iniziativa di trasformazione nata per promuovere l’innovazione ferroviaria in Europa e la realizzazione di una rete europea integrata ad alta capacità.