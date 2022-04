Rinnovabili, Fastweb accelera: obiettivo carbon free in tre anni

Programmi ambiziosi messi alla prova da un’emergenza senza precedenti. Per l’Europa il 2050 sarà l’anno dell’addio definitivo alla produzione di energia elettrica con combustibili fossili. Emissioni zero. Sostenibilità totale. Il percorso potrebbe essere però un po’ più accidentato del previsto. Ancora prima dello scoppio della guerra russo-ucraina, nel corso del 2021 le emissioni di CO2 prodotte dalle centrali a carbone in Europa (ce ne sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati