Ferrovie dello Stato, il treno diagnostico misura la salute dei binari

Un treno diagnostico altamente tecnologico, capace di effettuare una visita accurata all’infrastruttura ferroviaria per l’alta velocità. A bordo non ci sono sedili per i passeggeri, ma veri e propri laboratori hi-tech. Composto da otto carrozze e due locomotive, il nuovo treno “dottore” Diamante 2.0 è dotato di 200 sensori che raccolgono in maniera continuativa i valori rilevati, fino alla velocità di 300 chilometri orari, per misurare lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati