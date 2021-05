La tecnologia al servizio del fitness: dagli occhiali da sole agli orologi, ecco i 5 trend

I gadget più innovativi per correre o nuotare sotto controllo misurano i battiti del cuore e l'ossigeno durante l'allenamento. Dallo stile grintoso, sono resistenti agli urti e all'acqua.

Bose Frames Tempo

Gli occhiali da sole con audio integrato e modalità per ascoltare in simultanea i brani che stimolano a dare il meglio e l'ambiente circostante per non isolarsi e rischiare insidie. Resistenti all'acqua e al sudore, hanno base spesse...

