Il Piano industriale del gruppo Fs prevede, nei prossimi dieci anni, investimenti per oltre 190 miliardi di euro. Un piano di lungo termine che, nell’innovazione dei processi, ha previsto anche un nuovo assetto organizzativo del gruppo, con quattro poli di business (Infrastrutture, Passeggeri, Urbano e Logistica). La nuova governance ha già iniziato a produrre i primi, significativi, risultati. Secondo la Relazione finanziaria annuale del Gruppo, che è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Fs lo scorso 6 aprile, sono in crescita tutti i margini operativi. I ricavi operativi, cresciuti del 12% nel 2022, hanno raggiunto quota 13,7 miliardi di euro, in aumento di 1,4 miliardi di euro sul 2021. Trend positivo anche per l’utile netto (+5%) che è pari a 202 milioni di euro. Sia l’Ebit che l’Ebitda sono aumentati lo scorso anno, rispettivamente del 36% e del 17% e, al netto dei ristori Covid ridotti di circa 800 milioni rispetto al 2021, addirittura del 112% e del 119%. Ammontano infine a più di 300 le gare lanciate nelle infrastrutture, per circa 26 miliardi di euro, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Ue per il completamento del Pnrr. Così l’ad Luigi Ferraris: «Chiudendo l’esercizio 2022 con un +5% di utile netto, con tutti i risultati conseguiti e le attività avviate, abbiamo gettato una base solida per raggiungere gli ulteriori obiettivi legati al Pnrr, completare le altre opere strategiche per il Paese e favorire lo sviluppo di una nuova mobilità integrata».

