Centonovanta miliardi di euro di investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità spalmati su dieci anni.

Un obiettivo ambizioso: il 40% del fabbisogno energetico coperto dall’autoproduzione da fonti rinnovabili.

E poi: circa quarantamila assunzioni previste. Il piano industriale 2022-2031 di Ferrovie dello Stato, presentato in primavera, sta entrando nel vivo. La struttura organizzativa è stata rivista e organizzata in quattro poli di business, ognuno con chiari obiettivi strategici, dedicati a infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano.

Omogenei per missione e obiettivi, i quattro poli hanno un ruolo cruciale per sviluppare un sistema di infrastrutture e di mobilità sempre più integrati e sostenibili. Il polo per le infrastrutture, per esempio, deve garantire l’esecuzione degli investimenti, massimizzare le sinergie industriali e definire i ruoli delle diverse infrastrutture.

Il polo focalizzato sui passeggeri si occupa invece di sviluppare una strategia sempre più focalizzata sulle diverse esigenze dei clienti. Altrettanto strategico il polo della logistica, nato allo scopo di consolidare il ruolo di operatore di sistema capace di incentivare il trasporto convenzionale e intermodale sul ferro. Infine il cosiddetto polo “Urbano”, chiamato tra le altre cose a valorizzare il potenziale di rigenerazione urbana del patrimonio immobiliare del gruppo.