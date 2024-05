Cominciamo dalla fine, questa volta. E perciò dal nostro, frenetico e dematerializzato tempo e da una risposta spiazzante: no, il fax non è ancora sepolto per sempre in soffitta; e sì, c'è una silenziosa sacca di eroica resistenza, nonostante mail, Whatsapp, Telegram e spazi d'archiviazione in cloud. Per esempio, giusto per sorprendersi un altro po’: nel sempre avanzato Giappone il fax è un supporto utilizzato e diffuso.

L'origine del fax

Fax o telefax, e in poche lettere c'è il senso di tutto: il nome deriva da facsimile e, per i pochissimi che non lo sapessero, è un servizio telefonico che consente la trasmissione di immagini, perlopiù copie di documenti. Tutto poggia sulla triangolazione fra scanner, modem e stampante, i tre cuori pulsanti del fax. Senza trascurare l'ingrediente inconfessabile: il rassicurante possesso della carta, del documento caldo d'inchiostro. Affare per nostalgici, o per inguaribili pragmatici. Da un po’ si usa il comune foglio A4, che ha soppiantato la vecchia carta termica: nel tempo sbiadiva ed era ispirazione per aneddoti, tra conservazione a mo’ di reliquia dei documenti e pagine scolorite e illeggibili.

Il fax, anticipando l’avvento massiccio di Internet, era pressoché irrinunciabile, negli uffici e a casa. Altra sorpresa: il primo, rudimentale brevetto è addirittura antecedente al telefono. Fu lo scozzese Alexander Bain, nel 1843, a mettere a punto un meccanismo elettromeccanico a pendolo, l’esordio di un vero e proprio progenitore del fax risale invece al 1861 con il pantelegrafo di Giovanni Caselli. La prima immagine trasmessa attraverso l'Oceano Atlantico era del presidente americano Calvin Coolidge: 1924, grazie al fotoradiogramma senza fili. A metà degli anni ‘60 la Xerox commercializzò il fax, che riusciva a connettersi a qualsiasi linea telefonica trasmettendo e ricevendo brevi documenti in pochi minuti.

Per la diffusione su larga scala bisogna aspettare la metà degli anni ‘70 e dapprima in Giappone, dove rendeva più semplice il trasferimento degli ideogrammi trascritti. Oggi, nell’epoca dei file immateriali, il fax è sempre tra noi. Perché la carta è la carta, formale e concreta. E perché il fax è ancora la via più breve per inviare un documento firmato. C’è ancora tempo per farsi da parte, e magari quando accadrà ce lo notificherà con un’ultima lettera su A4 sputata sulla scrivania.