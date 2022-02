Wall Street non crede in Metaverso e Facebook crolla in Borsa

La caduta del titolo Facebook alla Borsa di Wall Street non si è fermata con il capitombolo dello scorso 3 febbraio. È continuata nei giorni successivi con un’ulteriore perdita del 7,5% che si aggiunge al crollo del 26,4% nel giorno in cui la società ha dovuto comunicare il primo arresto di crescita del suo bacino di utenti in diciotto anni di vita. Il valore di una singola azione è così passato nel giro dodici giorni da 323 a 219 dollari.... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati