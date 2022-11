La crisi energetica, l’inflazione e il caro-vita sono diventati ormai i pilastri su cui si basano gran parte delle nostre scelte di acquista e di consumo.

Mai come in questi tempi l’istanza della sostenibilità si sposa con l’approccio etico alla lotta agli sprechi e con il risparmio energetico. L’aumento del costo dell’energia fa lievitare le bollette. Pur sperando in un intervento delle istituzione per frenare l’aumento delle spese mensili, molti di noi stanno cercando di capire come risparmiare il più possibile. Magari arrivando anche a rinunciare a qualche comodità pur di frenare il caro-bollette. Ma, prima di andare nel panico, vale la pena conoscere quanto effettivamente consumano ad esempio i nostri elettrodomestici. In genere il prezzo dell’energia si calcola sui kWh (kilo watt ora) consumati. Il kW è un misura della potenza dei dispositivi utilizzati, che va moltiplicata per il tempo medio di utilizzo in ore. Quindi un dispositivo da 1kW in un’ora consumerà appunto un 1kWh. Tuttavia non è sempre facile capirlo perché ci sono varie offerte di fornitura, con canoni fissi, con prezzi a mercato tutelato e che non mutano e chi invece segue il valore di mercato. In media però, al momento in cui si scrive, la tariffa per il mercato tutelato varia da 0,501 a 0,54 €/kWh. Tra tutti i dispositivi elettrici che si hanno in casa, gli elettrodomestici sono quelli che in media costano di più in bolletta: secondo i dati di Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie sono i responsabili del 58% dei consumi elettrici. Tra tutti questi, la lavastoviglie non è tra quelli più, come si suol dire, “energivori”, anche perché i lavaggi durano relativamente poco. A seconda del tempo di lavaggio e del programma in media si può consumare da 0,7 a 2,5 kWh. Ipotizzando un lavaggio ogni due giorni, a fine mese si arriverà a spendere 11,25 euro.

LA TEMPERATURA DELL’ACQUA

Le lavatrici lavorano in media da 1850 a 2700 W, però il consumo varia molto dalle dimensioni e soprattutto dalla temperatura dell’acqua, senza contare la classe energetica: è sempre importante sapere che lavare a temperatura di 30 gradi può portare a risparmi fra il 30 e il 60%. Ma ipotizzando un ciclo medio a 60 gradi, solitamente di meno di un’ora, arriviamo a circa 1,2 kW a lavaggio. Con tre lavaggi settimanali, il costo arriverà a circa 7,20 euro al mese. Il forno è sicuramente uno degli elettrodomestici che consuma di più, motivo per cui nei layout delle cucine di nuova generazione è sempre meno presente. Ipotizzando un consumo medio di tre ore alla settimana, il costo dovrebbe arrivare attorno ai 9 euro; se invece si è soliti cucinare lasagne, torte e carne nel forno tutti i giorni, il costo inevitabilmente salirà. Al contrario, il forno a microonde consuma meno, in media fra gli 800W e i 1200W. Inoltre lo si usa anche per un tempo minore rispetto al forno perché le cotture sono più rapide: quindi, ipotizzando un quarto d’ora di utilizzo al giorno arriveremo a circa 3 euro mensili. Il frigorifero funziona sempre - praticamente 8760 ore durante i 365 giorni dell’anno - ma i cicli di refrigerazione non sono costanti: se il frigo non viene aperto, il consumo è decisamente inferiore. La potenza può andare dai 100 ai 240 W. Tenendo una media di 150W e un ciclo del 33% (8 ore ogni 24), si arriva a 18 euro mensili. Ecco quindi che aumenta sempre più l’interesse da parte delle famiglie nei confronti dell’efficienza energetica e quindi dell’acquisto di quei cosiddetti elettrodomestici efficienti di nuova generazione, che sostituiscano i vecchi. Secondo il Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA, sostituendo una lavatrice di capacità 8Kg da Classe G a Classe A, se si considera una media di lavaggio al giorno, la sostituzione genera un risparmio del 48,9% rispetto al consumo di partenza pari a 67,90 euro e di circa 164 kWh ogni anno. Un cambio di classe di lavastoviglie genera un risparmio annuale di 46,78 euro (47,7%), mentre la sostituzione di un frigo da 300 litri può far risparmiare 83,92 euro (67%).

LA CIRCULAR ECONOMY

Un altro risvolto positivo del rinnovo del proprio “parco elettrodomestici” è legato al tema della sostenibilità, o meglio, della circular economy, ossia quel modello che tende al riciclo di ogni materiale non più utilizzato. Un prodotto in disuso oggi non deve più essere considerato come materiale di scarto, e quindi rifiuto, ma può essere riciclato. Anche gli elettrodomestici datati, se opportunamente conferiti agli impianti specializzati, sono riciclabili per oltre il 95%. Parallelamente, secondo i dati del comparatore di prezzi online Idealo, diversi elettrodomestici di classe superiore hanno fatto registrare nel corso dell’anno un netto calo dei costi: le lavatrici di fascia A quest’anno in media sono costate 140 euro in meno (-18%), e le cappe da cucina di fascia A++ fino a 200 euro in meno. Tutti ottimi motivi per valutare l’idea di cambiare il proprio elettrodomestico per uno più innovativo, performante ma, soprattutto, più efficace dal punto di vista energetico.

I PRODOTTI

Lavatrice Samsung Quick Drive WW90T986ASE

L'innovativa tecnologia QuickDrive della lavatrice Samsung serie 9800T riduce i tempi di lavaggio fino al 50% e con l'Ecolavaggio si lava a freddo come a caldo risparmiando il consumo di energia fino al 70% . Il nuovo cestello a doppio movimento, poi, muove i capi in modo dinamico ottimizzando tutte le fasi del lavaggio. Estremamente delicato sulla lana e tessuti più preziosi. Prezzo: 879 euro Sito: www.samsung.com

AEG MaxiSense

Il piano cottura AEG riconosce automaticamente numero, dimensione e forma di pentole e padelle. Tramite la funzione Bridge e la tech Hob2Hood permette al piano di comunicare con la cappa da cucina, che si accende automaticamente, regola la ventola e l'illuminazione a seconda delle necessità. 14 livelli di potenza, contaminuti e programmatore fine cottura aiutano a limitare gli sprechi Prezzo: 699 euro Sito: www.aeg.it

Yeedi Vac Max

Yeedi Vac Max è il robot 2 in 1 che aspira e lava facendo risparmiare tempo che energia elettrica. Si possono configurare routine di pulizia, barriere virtuali, pulizia di un'area specifica e pulizie personalizzate. Si gestisce tutto con lo smartphone. Quando si trova di fronte i tappeti aumenta da solo la potenza di aspirazione e pulizia, per diminuirla nelle altre zone. Prezzo: 239,99 sul sito Yeedi Sito: www.yeedi.com

Lavatrice Electrolux - ESF5545LOX

Il tempo è denaro e questa lavastoviglie Electrolux ha una funzione apposita per la gestione del tempo, che consente di dimezzare la lunghezza del ciclo di lavaggio in modo da avere i piatti pronti quando se ne ha bisogno. Il programma rapido ottimizza e pulisce i piatti in appena 30 minuti, un record del settore. Capienza 13 coperti. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Prezzo: 599 euro Sito: www.electrolux.it

Frigorifero Combinato Haier 3D HTR5619EOMG

I frigoriferi 3 Doors 60 di Haier hanno un innovativo freezer a cassettoni che permette di usare meglio lo spazio per conservare i cibi congelati, e assicura un rapido accesso all’intero freezer per risparmiare fino al 60% di energia in più rispetto a modelli simili. Illuminazione Led. MyZone permette di regolare la temperatura degli scomparti secondo le singole esigenze. Prezzo: 699 euro sul sito Sito: www.haier-europe.com