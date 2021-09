Offensiva hacker, l'Italia in ritardo: cybersecurity di rimessa

Prima i fatti: in questo 2021 l’Italia è il quarto Paese al mondo più colpito da cyber-attacchi correlati al Covid. Sulla Penisola si sono abbattute 131.197 minacce tra spam e malware e cioè, secondo il nuovo report di Trend Micro Reasearch, meno solo di Stati Uniti, Germania e Colombia. In generale per l’annuale dossier del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cnosp), pubblicato ad agosto, gli attacchi hacker in un anno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati