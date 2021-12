In viaggio da Nord a Sud con un pieno elettrizzante: ecco il piano delle colonnine in autostrada

Accelera la costruzione di stazioni di ricarica per le auto elettriche sulla rete autostradale italiana. Entro la prossima estate sarà possibile viaggiare da Nord a Sud con rifornimenti garantiti lungo tutto il percorso. Free To X, start-up del gruppo Autostrade per l’Italia nata all’inizio di quest’anno per sviluppare servizi avanzati per la mobilità, ha avviato da poco la realizzazione di una rete di ricarica ad alta potenza (High power...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati