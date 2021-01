Ces 2021, dalla doccia musicale al computer bio: i 5 trend dalla fiera della tecnologia

Dal Ces 2021, 5 prodotti che spiccano per la loro sostenibilità.

Solar Cell Remote Control

Il telecomando per tv che si alimenta a energia solare nelle previsioni di Samsung consentirà di risparmiare il ricorso a circa 99 milioni di pile AAA nel corso dei prossimi sette anni. L’arrivo del prodotto collima con la strategia del produttore coreano di alleggerire le confezioni dei dispositivi realizzate con materiale riciclato. Prezzo: non comunicato. Sito: www.samsung.com

Computer Dell

Risparmiare energia per ridurre l’impatto sull’ambiente è una delle direttrici per il prossimo lustro di Dell, che al Ces 2021 ha presentato portatili che integrano nel coperchio la bioplastica ricavata dagli scarti della carta. I primi sul mercato saranno i modelli delle serie Latitude 5000 e Precision 3560. Prezzo: da 1.079 dollari (circa 895 euro). Sito: www.dell.com

L’Oréal Water Saver

Tra le novità della prima azienda di cosmetici al mondo c’è il lavatesta, pensato sia per l’uso nei saloni di bellezza, sia in casa, che permette di risparmiare l’80% dell’acqua necessaria per ogni lavaggio. Già presente in alcuni centri di New York, arriverà a breve a Parigi e più avanti in tutta Europa. Prezzo: non comunicato. Sito: loreal.com

GoSun Flow & Brew

Dall’azienda statunitense specializzata nello sviluppo di accessori che si alimentano con l’energia dei raggi solari, arriva la macchina del caffè portatile da campeggio che unisce il sistema di purificazione dell’acqua e la preparazione della bevanda. Così da godersi al meglio la pausa durante la passeggiata. Prezzo: 350 dollari (circa 290 euro). Sito: www.gosun.com

Shower Power

La musica quando si è sotto la doccia la ascoltano tutti, l’auricolare montato sul soffione della stessa però non ce l’ha nessuno. Almeno per ora, perché l’economico ed efficace modello Bluetooth realizzato dalla startup americana Ampere ricarica la batteria da 2600 mAh con l’acqua corrente. E quindi si accende in automatico ogni volta che si apre il flusso d’acqua della doccia. Prezzo: 100 dollari (83 euro) Sito: www.ampere.shop

