Dal forno alla lavatrice, con la tecnologia "over the air" ecco come si collegheranno tutti i dispositivi elettronici. Auto compresa

Per adattarsi bisogna essere pronti ad evolversi a cambiare. Riguarda le persone e ora anche le cose che possono essere istruite per correggere ciò che è sbagliato oppure apprendere qualcosa di nuovo, sia per ampliare le proprie funzioni sia per sfruttare ancora meglio quelle presenti. Succede già da tempo agli smartphone, ai computer, ai tablet e persino ai televisori e alle automobili che ricevono aggiornamenti “over-the-air”, ma presto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati