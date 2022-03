Archiviare i dati, la nuova frontiera è nel Dna

Difficile quantificare la mole di dati che vengono archiviati nel mondo intero. Quel che è certo è che la necessità di archiviarli continuerà ad aumentare; siamo nell’era dei big data, degli oggetti connessi e della rete 5G, ed in futuro gli edifici che ospiteranno server, cloud e supporti fisici per lo storage, avranno sempre più bisogno di spazio e di energia. «Non è un caso che i colossi del tech come Intel, Apple, Ibm stiano investendo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati