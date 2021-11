Ecco l'agricoltura simbiotica: latte di migliore qualità e più sostanze antiossidanti nei prodotti

« Il futuro è avere visione». Sergio Capaldo, veterinario e allevatore piemontese, fondatore della start up Simbiotech, risponde così a chi parla di ritorno al passato a proposito dell’agricoltura simbiotica. Curare il sottosuolo, le radici, il terreno in profondità è invece una innovazione tutta italiana, salvo qualche sporadica esperienza in Nicaragua nelle coltivazioni di caffè o nei vigneti della Napa Valley (Usa). La parola simbiotico –...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati