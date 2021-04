Aerei elettrici nei cieli d'Europa, nuove flotte a batteria entro 5 anni

La rivoluzione elettrica nei cieli d’Europa potrebbe essere questione di una manciata di anni. A giudicare dalla velocità con cui le cose si muovono in Scandinavia, i primi a vedere l’alba degli aerei a emissioni zero saranno i passeggeri del Grande Nord, dove stanno prendendo corpo alcune iniziative sperimentali per far decollare inediti esemplari di piccoli velivoli alimentati a batteria: modelli che hanno già incrociato l’interesse dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati