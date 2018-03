Alleanza a sorpresa tra Sky Italia e Mediaset: Premium porta i suoi canali del cinema e delle serie tv nel bouquet satellitare del gruppo ancora controllato da Murdoch, mentre Sky sbarca nel digitale terrestre - anche con parte della sua offerta sportiva - su bande detenute dal Biscione. Ma l'intesa va oltre e prepara, di fatto, la cessione di gran parte delle attività della pay tv del Biscione a Sky.



A parte l'avvio a breve dello 'scambio' di piattaforme, con la presenza di Mediaset sul satellite che dovrebbe arrivare prima dello sbarco di Sky nel digitale che è previsto entro giugno, il Biscione «potrebbe valutare l'opportunità di ampliare il perimetro della partnership con Sky Italia all'area 'operation pay' e cioè ad ambiti come la manutenzione tecnica, l'accesso condizionato, l'assistenza ai clienti, le attività commerciali e altre analoghe attività operative così da poter conseguire, in futuro, ulteriori benefici economici. E Mediaset ha

ottenuto da Sky Italia il diritto di opzione senza obblighi di esercizio a cedere all'operatore satellitare, in una finestra temporale compresa fra novembre e dicembre 2018, l'intera partecipazione in una 'newco'

nella quale potrebbe venir conferito da Premium il ramo d'azienda costituito dalla sua piattaforma tecnologica, appunto l'area 'operation pay'».



L'eventuale esercizio del diritto di vendita non comporterà comunque «alcuna discontinuità all'attività di Mediaset Premium che continuerà a gestire la propria offerta e la propria base clienti», sottolinea il Biscione. Intanto i nove canali di cinema e serie tv finora disponibili solo su Mediaset Premium saranno visibili agli abbonati Sky via satellite senza costi aggiuntivi, con Sky 'on demand' che arricchirà il suo catalogo di nuovi film e serie di altre major hollywoodiane. Sky inoltre creerà una sua offerta pay per il digitale terrestre basata sulla capacità trasmissiva di Mediaset sulla base dell'affitto di banda sui multiplex gestiti dalla controllata Ei Towers.



«L'accordo strategico siglato oggi da Sky e Mediaset è ricco di buone notizie per gli amanti della televisione», commenta infatti Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia, che ha firmato l'intesa con il suo omologo del Biscione, Pier Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda Mediaset, sul fronte più prettamente televisivo i canali di cinema e serie di Premium diventando visibili anche per i clienti della piattaforma satellitare Sky Italia, genereranno un aumento dell'audience «con ripercussioni positive sui ricavi pubblicitari», specifica il Biscione.

