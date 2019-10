Instagram down, «non carica foto e stories»: un'ora di caos tra gli utenti, ecco cos'è accaduto

Instagram down, foto e stories non si caricano: problemi per il social network di proprietà di Facebook e della galassia di Mark Zuckerberg, che dalle 16 circa sta dando problemi di connessione in tutta Italia. Migliaia le segnalazioni, come si può notare sul sito downdetector , che monitora il funzionamento di operatori telefonici, app e social: problemi registrati peraltro in tutta Europa, non solo in Italia e soprattutto in Gran Bretagna.

Nel giro di pochi minuti su Twitter l'hashtag #instagramdown è diventato di tendenza. Inizialmente anche Facebook stava dando problemi e rallentamenti, ma in maniera molto più limitata rispetto a Instagram. Dall'azienda ancora nessun commento su quanto sta accadendo e sulle cause del malfunzionamento: intorno alle 17.30 la situazione è tornata alla normalità e ora Instagram e Facebook sono tornati a funzionare come sempre.



Io che corro su Twitter per capire se c’è un #instagramdown pic.twitter.com/OSq0y0WUYF — d 🏹 (@aafaccducazz) October 30, 2019

Quando appena apri Instagram e vedi che non carica più niente e quindi vieni subito qui perché hai sempre bisogno di certezze nella vita! #instagramdown pic.twitter.com/BiOHep1lmR — Chiara (@ItsChiaraBitch) October 30, 2019

Ultimo aggiornamento: 19:02

