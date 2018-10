Instagram down oggi mercoledì 3 ottobre: ecco cosa è successo

Voi vi lamentate dell'#InstagramDown, ma è l'unico momento della giornata in cui Fedez trova il tempo di andare in bagno e la Ferragni può mangiarsi uno yogurt magro — Pamela Ferrara ㋡ (@PamelaFerrara) October 3, 2018

#instagramdown INSTA MARCHE PLUS, CECI N’EST PAS UN EXERCICE, SURTOUT NE PAS PANIQUER pic.twitter.com/4306DZBhEQ — Julie Hazo (@JulieHazo) October 3, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il social di foto si è: ecco. Impazza l'hashtag su twitterdopo che l'app più famosa al mondo per la condivisioni di foto e stories ha avuto un blocco. Il messaggio che si vedono scritti gli utenti sul proprio è smartphone è «impossibile aggiornare il feed».Dopo qualche ora di down, il servizio è tornato a funzionare. Il guasto sembra aver coinvolto tutto il mondo visto in tantissimi stanno twittando da diversi paesi. Molti ironizzano dicendo «ora la mia vita sociale è tornata a esistere», altri invece sono disperati «mi mancano i miei followers».L'oscar del tweet più simpatico di giornata va però sicuramente a Pamela: «Voi vi lamentate dell'#InstagramDown, ma è l'unico momento della giornata in cui Fedez trova il tempo di andare in bagno e la Ferragni può mangiarsi uno yogurt magro».Vedremo se arriverà una comunicazioni ufficiale dall'azienda per spiegare cosa sia avvenuto e quando il sistema verrà ripristinato.