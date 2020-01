Infarto evitato grazie all'Apple Watch: l'uomo posta la foto sui social e Tim Cook gli scrive

Salvato da un possibile infarto grazie allo smartwatch. Il ceo di Apple, Tim Cook, ha inviato una e-mail al pubblicitario brasiliano, Jorge Freire, dopo che quest'ultimo aveva scritto sui social postando la sua foto di aver scoperto che aveva una tachicardia grazie all'apposita applicazione installata sul suo Apple Watch.

L'uomo ha raccontato di essere andato in ospedale dopo aver ricevuto un avviso dal dispositivo che avvisava dell'aumento della sua frequenza cardiaca. Il messaggio dell'orologio intelligente diceva che il cuore di Jorge aveva 140 battiti al minuto (bpm) per più di 10 minuti. Dopo lo spavento, il proprietario del blog nerd padre ha ringraziato i medici per essere riusciti a gestire il suo quadro in tempo e Apple per l'avviso. «Posso dire che Apple Watch mi ha salvato. Non sentivo nulla e avrei potuto avere questa tachicardia per ore. E il risultato di ciò, beh, lo sapete già ...», ha spiegato.

La pubblicazione è diventata virale, tanto da raggiungere persino Cook. «Jorge, buon anno nuovo! Sono contento che tu stia bene adesso. Grazie per aver condiviso la tua storia con noi. Ci ispira a continuare ad andare avanti. Saluti, Tim», ha scritto il Ceo di Apple nel suo messaggio al brasiliano.

