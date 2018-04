CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Assume toni sempre più forti il botta e risposta in atto da tempo tra Aeroporti di Puglia e i vari soggetti interessati alla riapertura ai voli passeggeri dallo scalo aeroportuale di Grottaglie che proseguono senza sosta quella che si sta rivelando, a tutti gli effetti, una battaglia durissima.Si procederà con la richiesta di risarcimento danni ad Adp e Regione Puglia, ree, secondo le associazioni joniche e la Provincia di aver perpetrato un danno all’intera comunità tarantina. A portare avanti la causa è il Comitato Taranto Futura spalleggiato dalla Provincia e da tutti i soggetti che nel novembre entrarono a far parte del Tavolo Tecnico permanente, istituito per poter predisporre, insieme a varie associazioni, al Comitato “pro-aeroporto”, agli enti locali, associazioni di categoria, forze politiche, uno studio di fattibilità ed un piano finanziario tale da poter rendere efficiente la struttura. «A Bari – dice l’avvocato Nicola Russo – si predica bene e si razzola male, tant’è che alle richieste del territorio, Regione Puglia e AdP non sono mai andate oltre una serie di promesse mai concretizzatesi». L’aeroporto Arlotta, infatti, tra un tira e molla, resta pressoché inutilizzato ed AdP, in risposta all’esposto presentato dal comitato “Taranto Futura” al Garante della Concorrenza per la mancata riapertura dei voli passeggeri, ribadisce che nell’ottica di razionalizzazione e caratterizzazione degli scali pugliesi, quello di Grottaglie «viene individuato per “vocazione e funzione”- risponde AdP a Russo - come aeroporto destinato al traffico cargo, manutenzioni e industria aeronautica».