Virgin sceglie Grottaglie: dallo spazioporto il lancio dei satelliti con il suo jet. «Presto l'accordo con Enac»

Nello spazioporto di Mojave e negli stabilimenti di Virgin Orbit a Long Beach in California, si sono svolti gli incontri fra il top management di Virgin Orbit e la delegazione italiana composta da Enac, Agenzia Spaziale Italiana, Aeroporti di Puglia e Arti Regione Puglia, guidata dal presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma.

L'incontro in Usa

«Virgin Orbit - si legge in un comunicato di Enac - ha presentato alla delegazione italiana i possibili scenari operativi di lancio di satelliti dallo spazioporto di Grottaglie, in Puglia, mediante il sistema Cosmic Girl/Launcher One. Si tratta del sistema che prevede l'aereo Cosmic Girl dotato di un razzo a due stadi, Launcher One, nascosto sotto la sua ala».

Questa visita ha concluso la settimana di incontri istituzionali e industriali che Enac ha condotto con l'Ambasciatrice Mariangela Zappia, la FAA (Federal Aviation Administration), Virgin Galactic e Sierra Space, grazie all'attivo supporto della stessa Ambasciata d'Italia a Washington. «Nel corso degli incontri con gli operatori Usa - viene precisato nella nota - è stata riconfermata la volontà di siglare al più presto l'accordo di confidenzialità e la lettera di intenti per lo scambio di informazioni e l'avvio dello studio di fattibilità e degli investimenti industriali».