Due violinisti, marito e moglie: lui ucraino e lei russa, l'esibizione e il messaggio di pace contro la guerra a Taranto

Lui ucraino, lei russa. Marito e moglie, accomunati dal talento musicale e simbolo di una pace tra i due popoli che non dovrebbe mai essere in discussione. Olexandr e Ksenia rappresenteranno un messaggio di amore durante la loro esibizione: giovedì al teatro Orfeo di Taranto un ulteriore messaggio di pace lanciato dall’ICO Magna Grecia con l’invito rivolto a due artisti di statura internazionale. Olexandr Semchuck, ucraino, e Ksenia Milas, russa chiederanno anche un sostegno della raccolta fondi promossa dalla Croce Rossa Italiana.

L'appuntamento al teatro

Dopo il rinvio dell’appuntamento previsto in un primo momento a gennaio, il soprano Carmen Giannattasio giovedì alle 21.00 terrà un concerto al teatro Orfeo di Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. “Liricamente affascinante”, titolo dell’evento, è il dodicesimo appuntamento della Stagione orchestrale 2021-2022, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano.

Proprio in quella occasione ci sarà il messaggio di pace e l’invito rivolto da Olexandr Semchuck e Ksenia Milas. «E’ un momento di grande amarezza – dichiara Romano – estremamente complicato per l’umanità intera per quanto sta accadendo nella vicina Ucraina con l’invasione di questo Paese da parte dell’esercito russo; noi usiamo le nostre armi, quelle della musica per far tacere azioni disumane; per questo motivo abbiamo insistito per avere nostri ospiti i violinisti, marito e moglie, Olexandr Semchuck, ucraino, e Ksenia Milas, russa, due artisti di statura internazionale».