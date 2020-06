Padre orco violenta la figlia di 15 anni: la confidenza della ragazzina alla madre, le indagini lampo e l'arresto

Ultimo aggiornamento: 11:54

Dopo due anni di abusi e violenze ha deciso di svelare il suo incubo, raccontando alla mamma le sconcertanti attenzioni del papà. E così per quell'uomo con la terribile abitudine di approfittare della figlia adolescente sono scattate le manette e si sono spalancate le porte del carcere, al termine di una indagine condotta a tamburo battente. Sono stati i poliziotti della squadra Mobile della questura di Taranto ad arrestare l'altra mattina il padre orco, protagonista di una storia talmente brutta da non sembrare vera.Gli agenti del dirigente Fulvio Manco, infatti, in pochi giorni hanno acceso il faro su questa brutale vicenda. E hanno chiuso il cerchio con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere spiccata dal gip Romano su richiesta della procura. In cella è finito un tarantino di 37 anni, che è chiamato a difendersi dalla pesantissima contestazione di violenza sessuale nei confronti della figlia minore. A chiedere l'intervento della Polizia, la scorsa settimana, è stata la moglie dell'indagato dopo aver raccolto la sconvolgente confessione della figlia quindicenne. La ragazzina, infatti, tra le lacrime e non senza difficoltà è riuscita a tirar fuori quel segreto custodito per circa due anni.La ragazzina ha spiegato alla mamma che proprio il suo papà aveva abusato di lei. Ha raccontato tutto, specificando che le prime attenzioni a sfondo sessuale dell'uomo erano cominciate quando lei aveva compiuto da poco i tredici anni. E da allora sostanzialmente non si erano mai fermate. Dai racconti, è emerso, quindi, che delle tristi e sconcertanti attenzioni, la ragazza era vittima da circa due anni e che l'uomo, già da tempo, oltre a fare uso di alcool e droga anche in presenza dei due figli, entrambi minori, assumeva, spesso, atteggiamenti violenti in ambito familiare manifestamente causati da una morbosa gelosia.Sul tavolo degli investigatori del dirigente Fulvio Manco è planato una specie di diario degli abusi. L'attività condotta a tempo di record ha consentito di raccogliere una serie di riscontri alle parole della quindicenne e gli esiti dell'indagine sono stati immediatamente trasmessi alla Procura. Alla luce di quanto emerso il pm ha subito chiesto la misura cautelare che è stata disposto a strettissimo giro dal gip. Per il padre si sono subito spalancate le porte del penitenziario di Largo Magli. Nei prossimi giorni comparirà dinanzi al gip con l'arduo compito di difendersi dalle gravissime accuse.