Violenza sessuale sulla disabile a bordo dei bus urbani, linea dura del sindaco: «Noi parte civile, nessuno sconto ai colpevoli fino al licenziamento»

Linea dura, quella del sindaco Rinaldo Melucci, sul caso degli otto autisti di Kyma mobilità indagati per violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane disabile a bordo dei bus urbani. «Crediamo nella magistratura inquirente e a quanto farà in favore di un tempestivo accertamento della verità - è la premessa del primo cittadino di Taranto - ma non possiamo sottrarci a una riflessione preliminare che tuteli la vittima, la società partecipata e i lavoratori che con grande dedizione assicurano ogni giorno un servizio pubblico essenziale».



«Non faremo sconti di nessun genere - spiega ancora Melucci - di fronte all'acclarata responsabilità degli indagati: chiederemo le sanzioni più aspre, fino al licenziamento, ci costituiremo parte civile insieme con Kyma Mobilità (azienda che gestisce il trasporto pubblico), che è parte offesa, rivendicheremo il ristoro del danno d'immagine subito dalla società, da tutti i suoi lavoratori, da una città intera».

