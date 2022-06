Violenza contro la moglie: arrestato un uomo di 75 anni

Avrebbe costretto per anni sua moglie a subire maltrattamenti e vessazioni. E nei giorni scorsi, al culmine di un litigio avvenuto per futili motivi, l'avrebbe scaraventata a terra, causandole la frattura dell'omero destro. I Carabinieri della Stazione di Ginosa (Taranto) hanno arrestato un 75enne, noto alle Forze dell’Ordine, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia continuati, lesioni personali aggravate e detenzione illegale di armi e munizioni.

L'ennesima violenza

In particolare, i militari, a seguito dell’ennesimo episodio di violenza domestica consumato ai danni della moglie, sono intervenuti presso l’abitazione dei coniugi su richiesta della donna, esasperata dai continui maltrattamenti subiti negli ultimi anni. La vittima, nell’atto di denuncia, ha dichiarato che giorni addietro, al culmine di un litigio avvenuto per futili motivi, è stata scaraventata a terra dal marito riportando la frattura dell’omero destro, giudicata guaribile dai sanitari del pronto soccorso di Castellaneta, al termine di intervento chirurgico, in 30 giorni salvo complicazioni.

Nella circostanza, gli operanti hanno anche provveduto al ritiro cautelare di alcune armi regolarmente detenute dall’uomo, nonché al sequestro di una pistola lanciarazzi , di 7 cartucce a palla unica, di 3 cartucce a pallettoni e di 2 cartucce cal. 7,35, invece detenute illegalmente. La vittima è stata ospitata in una struttura di accoglienza per donne vittime di violenza, mentre il 75enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria jonica.