Il vicolo più stretto della Città Vecchia di Taranto diventa la strada degli innamorati per San Valentino

Che sensazione si può avere a passare dal vicolo più stretto e suggestivo che abbiate mai visto addobbato per San Valentino? Per saperlo, il posto giusto è Taranto. In particolare, la Città Vecchia.

Nel «Vicolo più stretto dell'Isola», infatti, tanti cuori omaggiano la Festa degli Innamorati. E sono tanti i turisti e le persone che si sono riversati per scattare un selfie tra le postierle e le stradine.

APPROFONDIMENTI TARANTO Il vicolo più stretto della Città Vecchia di Taranto... LECCE Ruffano, ecco il paese innamorato: cuori e poesie addobbano piazzette... FOGGIA A Vico del Gargano San Valentino gli agrumi addobbano strade e...

I cuori in città

Ma sono diversi i luoghi della Città Vecchia decorati con i cuori. Anche dinanzi alle famose colonne doriche e in diversi balconi di Taranto vecchia ci sono decorazioni simili.

Un'iniziativa che ricalca quella di altre città pugliesi come Vico del Gargano: anche lì «la via degli innamorati» attraversa il centro storico e conduce al Vicolo del Bacio, una stradina lunga circa 10 metri e larga soltanto 50 centimetri. Fra leggenda e tradizione, si narra che questa viuzza sia benedetta per gli innamorati, perché percorrerla in due significava stare vicinissimi, cuore a cuore.

E lunedì flash mob degli studenti

Un modo originale per festeggiare San Valentino e celebrare l'amore. Vestiti di rosso, lunedì mattina, gli alunni, i loro insegnanti, i collaboratori scolastici e la stessa preside dell'istituto comprensivo Renato Moro-Leonida di Taranto, Loredana Bucci, daranno vita ad un gigantesco cuore che sarà ripreso dall'alto da un drone. Il flash mob durerà mezz'ora, dalle 11 alle 11.30.

Sarà un modo per sottolineare «la trasversalità di un sentimento puro e sincero - spiega la dirigente scolastica - che sboccia spesso fra i banchi di scuola e che non conosce limiti. L'amore non è infatti solo quello tra fidanzati, ma anche la passione e la dedizione degli insegnanti nello svolgimento del loro servizio: una vera e propria missione».