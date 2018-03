CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ancora vacanze-bluff nel mirino: dopo quelle nelle ville di Gallipoli, i cui soggiorni erano stati venduti da alcuni privati che non avevano alcuna disponibilità degli immobili, un’altra presunta truffa è arrivata allo snodo.Tre le condanne inflitte dal tribunale (collegio presieduto dalla dottoressa Alessandra Romano).Questa volta, la stangata del collegio si è abbattuta sulla titolare dell’ex agenzia di viaggi “Iter” di Talsano, Maria Annunziata Clementi, pulsanese di 65 anni, e su un paio di familiari che le avrebbero fatto da sponda nei presunti illeciti.L’accusa è di aver raggirato trentacinque clienti, desiderosi di passare un periodo di vacanza in Italia e all’estero. Sono trentacinque, infatti, le persone che avevano presentato denuncia alla magistratura tarantina, lamentando il fatto di aver pagato caparre, o addirittura interi soggiorni, senza aver visitato nessuno dei posti ambiti. I soggiorni e i voli prenotati dai trentacinque clienti, infatti, erano fittizi.Secondo l’accusa sostenuta dal sostituto procuratore della Repubblica di Taranto dottoressa Lucia Isceri (nel riquadro a destra), infatti, la titolare di quell’agenzia di viaggi avrebbe incassato il denaro senza poi preoccuparsi di garantire ai clienti nè i soggiorni-vacanze promessi nei vari pacchetti offerti a prezzi convenienti, nè i voli necessari per raggiungere le località prescelte dai “vacanzieri”.In sostanza, tutti gli ingaggi effettuati in quell’agenzia si sarebbero rivelati un vero e proprio bluff, secondo quanto risultato al pubblico ministero inquirente dall’attività investigativa delegata alla polizia giudiziaria.I veri e propri “pacchi” ai clienti sarebbero stati rifilati in un periodo compreso fra il febbraio e il novembre del 2011. Periodo, questo, in cui l’attività dell’agenzia di viaggi aveva fatto registrare una impennata di prenotazioni. L’agenzia, infatti, secondo l’accusa, avrebbe offerto ai clienti soggiorni a prezzi scontati, oppure sconti sul pagamento anticipato.