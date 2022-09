Viabilità, iniziati i lavori al Ponte Girevole: senso unico alternato dalle 22 alle 6

Sono partiti nella serata di ieri i lavori per il rifacimento dei marciapiedi del Ponte Girevole di Taranto: dureranno fino al 10 ottobre, solo dalle 22 alle 6 sarà istituito il senso unico alternato lungo il ponte, a eccezione delle giornate di sabato e domenica.

«Come annunciato in questi giorni – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – abbiamo deciso di inserire questo intervento nel calendario delle attività previste per la “Settimana Europea della Mobilità”, insieme con la riqualificazione della pista ciclabile di lungomare. Due interventi simbolici per celebrare il tema delle “migliori connessioni”, che definisce l’iniziativa che terminerà il prossimo 22 settembre».

Il sopralluogo

L’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno, accompagnato dai consiglieri comunali Giuseppe Fiusco e Bianca Boshnjaku, ha effettuato un sopralluogo al cantiere. «Il Ponte Girevole rende perfettamente l’idea della migliore connessione – ha aggiunto Giorno – quella tra Borgo e Città Vecchia. Abbiamo raccolto l’invito del sindaco Melucci e abbiamo fatto partire questo cantiere per ripristinare il decoro dell’infrastruttura mettendone in sicurezza i marciapiedi, riducendo i problemi alla viabilità in uno snodo fondamentale per la città con i lavori limitati alla fascia oraria notturna e il senso unico alternato. Torneremo a controllare il cantiere anche nelle prossime sere, aggiornando i cittadini».