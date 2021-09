Mercato ittico galleggiante, avviata la demolizione

La demolizione del Mercato Ittico Galleggiante, affondato nel 2004, nel primo seno del Mar Piccolo di Taranto, è in via di conclusione.

Ieri mattina sono cominciate le operazioni di smontaggio Mercato Ittico Galleggiante, avviate su impulso del prefetto Demetrio Martino nella qualità di Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area tarantina.

L'intervento

Il primo dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati