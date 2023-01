Vestas, a Taranto la produzione della mega-pala eolica

E' già operativo il nuovo progetto di Vestas, annunciato già lo scorso settembre, della costruzione della turbina eolica offshore più grande al mondo. La produzione è partita in Danimarca, ma nel secondo semestre dell'anno dovrebbe approdare anche a Taranto.

L'annuncio sui social

Vestas, da molti anni presente a Taranto, attraverso Vestas Blades Italia punta ad attività di stoccaggio e trasporto di prodotti finiti, semilavorati e materie prime relativamente al ciclo produttivo delle pale eoliche. Le attenzioni sono concentrate sulla nuova pala eolica V236, la più grande al mondo.

Nel secondo semestre dell'anno, presumibilmente a partire da settembre, Vestas produrrà questa pala a Taranto. Inizialmente ci sarà un ritmo produttivo basso che poi crescerà nel 2024 con riflessi sul piano occupazionale.

Tre pale nel 2023

Quest'anno Vestas dovrebbe costruire a Taranto tre sole pale della nuova tipologia, ciascuna delle quali richiederebbe un mese di lavoro. La produzione avverrà nello stabilimento mentre lo stoccaggio sulla piattaforma logistica. In quest'area, però, la società vorrebbe fare anche un investimento aggiuntivo. Predisporre cioè un'infrastruttura in grado di imbarcare la pala già pronta, che, per le sue dimensioni rilevanti, va manovrata in un certo modo. A tal proposito va ricordato che giorni addietro, indicando i possibili investimenti per potenziare il polo industriale di Taranto in aggiunta a ciò che prevede il nuovo decreto su Acciaierie d'Italia, ex Ilva, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha parlato di attivazione dei campi eolici floating, cioè galleggianti. Un riferimento a Vestas, vista la sequenza temporale tra annuncio di Urso e la pubblicazione dell'istanza da parte dell'Authority?

La mega-turbina

Intanto, anche la stampa specializzata conferma il sito di Taranto. Vi si legge che la turbina eolica Vestas V236-15.0 MW è quasi pronta, considerato che le pale sono arrivate a destinazione in Danimarca. Partita dalle fabbriche di Vestas a Nakskov, sempre in Danimarca, questa turbina vanterà tre pale da 115,5 metri, raggiungendo un diametro di 236 metri totali. Mentre verranno effettuati i test, già sono pronte le date per la produzione di massa di queste pale, ovvero la seconda metà 2023, sempre a Nakskov, mentre dal terzo trimestre 2023 verranno prodotte anche a Taranto. La V236-15.0 MW - si legge ancora - potrà vantare, oltre che questo diametro impressionante di 236 metri, anche un'area di spazzata del vento di 43.743 metri quadrati, la più grande tra le turbine eoliche. Questo dispositivo è alto 280 metri, raggiungendo anche su questo campo un record assoluto. E a fine 2022 Vestas ha comunicato, nell'ambito dei test in corso sul suo prototipo più potente, di aver già prodotto con successo il primi kWh di energia. L'aerogeneratore in questione viene definita una gigantesca macchina in grado di soddisfare da sola il fabbisogno elettrico di 20mila famiglie europee. La pala 236 è progettata per essere offshore ma attualmente, apprende Quotidiano, i test starebbero avvenendo sulla terraferma anche se in prossimità della riva.