Al via la vendemmia. Produzione in calo, ma la qualità è al top

Benedetta tramontana. Da ieri, soffia sui vigneti già carichi di grappoli un vento che i vitivinicoltori aspettavano da giorni. Ci si aspetta una buona annata ma lo sussurrano soltanto e non perché non ne siano convinti. Nei loro occhi al contrario, c'è la determinazione di chi queste piante le conosce fin da quando sono affiorate in superficie, eppure occorre restare cauti. Le condizioni climatiche favorevoli hanno accompagnato l'intero periodo di maturazione degli acini, però restano particolarmente determinanti i prossimi giorni, quelli che precedono la vendemmia.Quest'anno, si registra un leggero ritardo nella raccolta, così come spiega il presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria , Mauro di Maggio. «I vigneti appaiono vigorosi e in ottima salute. La vendemmia vedrà mediamente 12 giorni di ritardo, prima settimana di settembre, a causa di una primavera fredda e di una estate che ha tardato ad arrivare. Tuttavia, dal punto di vista fitosanitario le uve si presentano piuttosto buone e auspichiamo che il caldo di queste settimane, accompagnato dal vento forte di tramontana, possa far continuare a far maturare il primitivo nei migliori dei modi. Prevediamo un 25 30% in meno di produzione ma in compenso, abbiamo una buona qualità delle uve». Dello stesso avviso, il presidente provinciale di Coldiretti, Alfonso Cavallo. «Il calo della quantità si traduce in una maggiore qualità del prodotto». Ma questo è, soprattutto, un momento fondamentale per i viticoltori, evidentemente impegnati nella commercializzazione delle uve. «Il mercato appare vivace prosegue Cavallo - con prezzi in linea rispetto allo scorso anno. Questo conferma il trend positivo di vitigni come il Primitivo che si attestano mediamente intorno ai 100 euro per quintale di uva».Tra l'altro, essendo prevista una riduzione della quantità, di conseguenza le cantine si contendono le uve a disposizione. Le giacenze di vino lamentate in epoca Covid 19, non sembrano più un problema perché, come confermano gli operatori del settore, il periodo di rallentamento è stato seguito da una buona ripresa generale che conferma l'assoluta necessità di tutelare un prodotto ricercatissimo come il Primitivo. Anche Confagricoltura appare fiduciosa ma cauta. «Le gemme delle uve, pur avendo patito le gelate di marzo e aprile scorsi tanto da riscontrare un'annata quantitativamente deficitaria, sono qualitativamente buone/ottime, al momento possiamo dire che l'annata 2020 sarà una vendemmia di ristoro per i nostri agricoltori». Aspettative confermate dagli esperti come Massimo Tripaldi, presidente regionale di Assoenologi. «Naturalmente, sono gli ultimi giorni che, specialmente nel Primitivo caratterizzato da una buccia molto sottile, determinano il tipo di vino. Nonostante qualche problema in alcune zone, la tramontana ci sta aiutando. Ci aspettiamo quindi, un vino di buona qualità».Al contempo però, Tripaldi si sofferma sulla necessità di avviare sperimentazioni che possano aiutare il vitigno a superare le nuove problematiche derivanti dai cambiamenti climatici. «E' indispensabile capire come renderlo più resistente alla spaccatura della buccia che è causa di marciumi, in maniera tale spiega Tripaldi da avviare le pratiche agronomiche migliori. Intanto, in vista di questa annata, siamo ottimisti». Sullo sfondo, da più parti, resta la necessità di sburocratizzare il settore, anche per questo riguarda le assunzioni della manodopera stagionale. «Occorre snellire e velocizzare le assunzioni dei lavoratori che insiste Cavallo sono giustamente tutelati, ma lo stesso deve valere anche per le aziende che, ad oggi, sono oberate di documentazioni e procedure farraginose».