Veleno sparso sul marciapiede, pericolo per i cani: i controlli

Veleno sul marciapiede di Taranto. E subito scatta l'allarme perchè quell'insetticida sull'asfalto può rappresentae un grosso pericolo per cani e gatti, randagi e non. Per questo, dopo una segnalazione, sono scattati i controlli condotti nel rione Italia dagli agenti della Polizia Locale. I vigili urbani hanno riscontrato, in particolare lungo via Puglia, in più punti la presenza di una strana polvere bianca distribuita sul marciapiede, presumibilmente un insetticida. La zona è stata subito ripulita.

La denuncia

L'intervento dei vigili urbani è scattato dopo la segnalazione fatta dai residenti della zona proprietari di cani. Sono stati loro a notare la presenza di quella polvere bianca e hanno chiesto un controllo da parte della Polizia Locali



I regolamenti comunali sull’igiene urbana vietano la diffusione di queste sostanze, che devono essere gestite solo da personale autorizzato e in aree circoscritte.

Il commento

«Abbiamo provveduto a rilevarne un campione – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – per consentire all’Asl di stabilirne la nocività e, nel caso, procederemo con la denuncia contro ignoti. L’insetticida abbandonato in maniera indiscriminata, infatti, può essere molto pericoloso per gli animali domestici che, ignari della sua natura, possono venire a contatto con esso con gravi conseguenze. Invitiamo i cittadini, quindi, ad astenersi da un uso improprio di queste sostanze che può avere dei risvolti penali».