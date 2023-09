Castellaneta, ultimo bagno per Vasco Rossi. Il saluto e la promessa: «Ci vediamo l'anno prossimo»

Vacanze finite, anche per Vasco Rossi. Il "komandante" ieri ha lasciato il suo buen retiro di Castellaneta, dove ormai da alcuni anni passa l'intera stagione estiva. E' andato via, ma con una promessa ai fan pugliesi: "Ci vediamo il prossimo anno, tanto io torno sempre".

L'ultimo bagno in Puglia

Il saluto è arrivato con un video, postato poi su Instagram, in cui Vasco fa il bagno (l'ultimo bagno della stagione). Poche parole, ma una promessa importante: "Questo è il saluto al mar Ionio. Saluto Castellaneta perché si riparte e ci rivedremo qui il prossimo anno, nel 2024".

Il post

Saluto il mare e Castellaneta…

Ci vediamo qui nel ..2024!

Tanto.. torno sempre 😉🤟🚀



Non è facile pensare di andar via

E portarsi dietro la malinconia

Non è facile partire e poi morire

Per rinascere in un’altra situazione

Un mondo migliore

#estate2023 #puglia #castellaneta #ciao