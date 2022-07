Vandalizzati gli spogliatoi dello stadio: l'amara sorpresa della società di calcio

Gli spogliatoi dell’impianto calcistico di Martina Franca in zona Pergolo sono stati praticamente distrutti dall’azione di vandali che si sono introdotti nella struttura probabilmente con il semplice intento di creare scompiglio. A scoprire i numerosi danni è stata la società Atletico Martina che ha in gestione la struttura di proprietà comunale e che ha potuto appurare come vi siano danneggiamenti importanti alle suppellettili, agli armadi e alle lavatrici a servizio delle tante società sportive giovanili e dilettantistiche che utilizzano lo stadio mai terminato del tutto e che è attualmente interessato da una progettazione finanziata per 7 milioni di euro.

Pergolo, valutazione dei danni

In mattinata gli uffici comunali hanno effettuato una prima valutazione del danno per poter sporgere denuncia alle autorità per danneggiamenti, passaggio fondamentale per poter accedere alle immagini delle molte telecamere di videosorveglianza installate in zona.