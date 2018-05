Devastato l'istituto Righi a Paolo VI, si torna in aula dopo due giorni di chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano sui banchi di scuola gli studenti dell’istituto Righi, sezione di Paolo Sesto, dopo la sospensione delle lezioni per due giorni. Colpa dei vandali che nella notte di domenica si sono introdotti nella sede del corso di informatica scagliandosi contro le vetrate e le attrezzature scolastiche provocando danni ingenti. La scoperta è stata fatta da un collaboratore scolastico che lunedì mattina si è recato sul posto di lavoro per aprire la scuola, ma ha trovato l’ amara sorpresa. Di fronte a lui vetri infranti e all’interno dell’istituto aule a soqquadro e suppellettili, neon, banchi e sedie rotti. I malviventi hanno trafugato un video proiettore e un computer. Fortunatamente i laboratori attrezzati con le apparecchiature informatiche sono stati risparmiati: merito delle porte blindate.Sembrerebbe che i vandali siano entrati da una finestra laterale aggirando la telecamera di videosorveglianza posizionata nell’ingresso principale dell’istituto. Dopo il primo sopralluogo della Polizia, gli studenti sono stati rimandati a casa per garantirne la sicurezza.Amareggiato, il dirigente del Righi, Cosimo Damiano Malvani: «È una struttura che dovrebbe essere tutelata e salvaguardata perché serve al quartiere, è un centro di aggregazione e un punto di riferimento. Se si arrecano danni diventa sempre più precaria. E’ l’unica scuola superiore che c’è nel quartiere: la dovrebbero tenere molto cara».Sono circa 170 gli studenti rimasti a casa che oggi ricominceranno normalmente le lezioni. Solo due aule restano inagibili, ma i ragazzi sono stati dislocati in un’altra area.«Al disagio che già esiste in quella sede - spiega il dirigente - a causa dei lavori che devono essere realizzati, si aggiunge anche il danno che viene procurato da questi atti di vandalismo. Ed è già il secondo caso in questa scuola».L’istituto ha sporto denuncia contro ignoti alla Polizia. L’indagine è in corso.