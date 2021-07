Concattedrale, episodio di vandalismo. Rotta l'installazione per gli eventi culturali

I leggii sistemati nei pressi delle vasche della Concattedrale di Taranto, usati come installazione del recente Map Festival, sono stati devastati e oggi si trovano per terra.

Un brutto atto di devastazione, soprattutto perché quei leggii sono stati utilizzati durante le attività culturali collaterali al cinquantenario della chiesa, la Concattedrale Gran Madre di Dio, opera del noto architetto Gio Ponti.

“Non so cosa vi spinga a fare questo - scrive il vicesindaco di Taranto e assessore alla Cultura Fabiano Marti in un post su Facebook, commentando l’episodio di vandalismo - non lo capirò mai. Non posso neanche definirvi animali, perché gli animali non distruggono l’ambiente in cui vivono. Ma sappiate che ricostituiremo tutte le volte che romperete, perché siete sempre di meno, e noi siamo più forti di voi, fatevene una ragione. Forza Taranto”.